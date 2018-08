Madagascar: Omnisports - MAFAMI - L'équipe du Cité Ambatomaro sacrée en football

Actuellement, l'association MAFAMI présidée par Hasimpirenena Rasolomampionona rassemble presque 600 000 membres répartis dans les six universités. Très prochainement, l'association va organiser son assemblée générale. La cérémonie de remise de trophée s'est déroulée, hier, soir au Club House à Ankatso. « Nous allons redynamiser toutes les structures surtout au niveau de la base au sein des Universités. Comme une de nos missions est de fédérer les jeunes universitaires originaires de la Province d'Antananarivo, ce tournoi entre dans ce cadre et surtout la célébration du 40e anniversaire » a indiqué, Hasimpirenena Rasolomampionona.

Une compétition organisée dans le dessein de réunir et de renforcer la solidarité entre les membres autour du sport. Lancée depuis le 20 avril, les finales de la compétition se sont disputées, hier, à Ankatso. Au tournoi de football, la victoire finale est revenue à l'équipe de la section Cité Ambatomaro après sa victoire de 4 buts à 2 contre l'équipe adverse. Les finales du basket étaient très animées, hier, au Gymnase d'Ankatso. Chez les dames, la section Ankatso II a pris le dessus sur celle de Tana ville sur le score de 63 à 38. Les équipes gagnantes sont rentrées avec un zébu et un mouton pour la seconde place. Ce tournoi qui a duré presque cinq mois a vu la participation de huit sections de la capitale et ses environs.

