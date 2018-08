Madagascar: Musique tropicale - Black Nadia accouche de « Iha namako avao »

Une chanteuse qui a vu sa popularité monter en flèche depuis 2004. Chanteuse de « tsapiky » au début de sa carrière, elle s'ouvre à d'autres rythmes en 2008. Sa chanson « Bonjour, bonsoir » est un tube et fut inscrit dans le top 10 des morceaux les plus écoutés à l'époque. Actuellement, l'âge fait l'expérience, notre chanteuse gravit les échelons et passe au niveau supérieur. Elle et ses musiciens ne cessent de donner de la nouveauté aux adeptes de la musique tropicale.

La nouvelle chanson est déjà diffusée à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux. Le retard de la diffusion est due aux tournées que le groupe avait effectuées ces derniers mois. Cette chanson fait partie de son album. Avec un clip de bonne qualité, Black Nadia n'arrête pas d'impressionner lepublic. Toujours aussi sexy, la chanteuse fort-dauphinoise sidère le public avec son charme et son style vestimentaire..

De Taolagnaro jusqu'à Antsiranana, autant à Tanà que sur les côtes, les Malgaches connaissent Black Nadia. Après « Aleo duo » qui a fait bouger les Malgaches, Black Nadia sort un nouveau single « Iha namako avao ». Le silence de ces quelques mois semble fructueux pour la chanteuse. « Iha namako avao » est sorti à la fin de la semaine dernière. Auteur et compositeur de la chanson, Black Nadia se lance dans l'Afrobeat dont elle est l'une des précurseurs dans la Grande Ile. La reine du « coupé-décalé » est donc persuadée que la musique connaît une évolution d'une façon exponentielle et qu'il faut s'y adapter pour ne pas être déconnectée de la réalité.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.