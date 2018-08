Algérie: Championnats d'Afrique de karaté-do - La première place dans le viseur des Algériens

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Mais pour Mesdoui, "être champion d'Algérie ne veut pas dire que le billet pour les Championnats d'Afrique est dans la poche car il y a des critères de sélection que la Direction technique nationale applique et qui ont permis aux karatékas classés 2e et 3e au niveau national, soit ceux de la sélection B, d'être pris".

Deux arbitres algériens seront présents aussi au Rwanda pour officier durant la compétition, en l'occurrence Zahir Haî et Zaïdi Idir. Kigali abritera également à cette occasion les 9es Championnats d'Afrique juniors, mais l'Algérie a décidé de faire l'impasse sur cette compétition. Revenant sur la polémique ayant éclaté suite à la publication sur facebook par les athlètes Kamilia Hadj-Saïd, Selma Badja et Yassmine Mouloud d'une vidéo dans laquelle elles ont tiré à boulets rouges sur le staff technique et la FAK pour leur "mise à l'écart" de l'équipe en prévision du rendez-vous rwandais, Mesdoui a réitéré que la liste des participants avait été établie "sur la base de critères de sélection".

Vingt (20) athlètes algériens prendront part à cette compétition et seront encadrés par les entraîneurs nationaux Idir Redouane (kumité/hommes), Youcef Djabellah (kata/hommes), Faïza Zeggaoua (kumité/dames) et Imane Laghouil (kata/dames).

« La préparation s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Nos karatékas ont participé à plusieurs regroupements avant de prendre part aux Jeux méditerranéens de Tarragone puis au Championnat d'Algérie où le niveau technique était élevé. Aussi, un stage bloqué a eu lieu du 15 au 19 août et un autre se déroule actuellement et prendra fin lundi. »

"Nous nous attendons à une rude concurrence en présence notamment de l'Egypte, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Le niveau promet d'être très relevé. Il y aura 18 titres en jeu et nos représentants vont se donner à fond pour être à la hauteur", a promis le président de la FAK qui estime que cette compétition sera une étape de préparation importante pour les jeux Olympiques de Tokyo-2020. Pour faire bonne figure, l'instance fédérale a programmé plusieurs stages de préparation au profit des sélectionnés.

"Nous avons des athlètes qui ont du potentiel et toutes les qualités pour relever le défi et défendre l'emblème national en terre rwandaise. Certes, ils étaient en manque de compétition mais depuis que l'instance a retrouvé sa stabilité, les choses sont rentrées dans l'ordre. Nous allons participer avec l'objectif de dominer le classement général", a déclaré le patron de la FAK à l'APS. Mesdoui s'est montré "optimiste" concernant la participation de l'Algérie à Kigali malgré la rude concurrence qui l'attend, avec des karatékas connus sur la scène continentale.

