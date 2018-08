Algérie: Boxe/Mondiaux-2018 juniors - Khatir et Chaïb éliminées en 8es de finale

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires se déroulent du 21 au 26 août, les quarts de finale les 26 et 27 août, les demi-finales le 28 et les finales les 30 et 31 du même mois.

La sélection algérienne de boxe juniors prend part aux Championnats du monde avec un effectif composé de 12 pugilistes (7 garçons et 5 filles), sous la conduite des entraîneurs Mourad Fratsa, Brahim Bourenane, Hamza Arab et Abdelbaki Belmili.

L'élimination de Khatir Yasmine et Ichrak Chaïb s'ajoute à celles de Semrani Leïla (60 kg), Louiza Berkane (45-48 kg) et Feroum Feriel (69 kg) en huitièmes de finale.

Cette sixième journée des Mondiaux de Budapest verra Farid Douibi (75 kg) et Hichem Maouche (52 kg) disputer les 1/4 de finale. Ils seront opposés dimanche, respectivement, aux Anglais Tudsbury Conner et Price Ivan.

Budapest — Les pugilistes algériennes Khatir Yasmine (51 kg) et Ichrak Chaïb (75 kg) ont été éliminées dimanche en huitièmes de finale des Championnats du monde de boxe juniors (garçons et filles) qui se déroulent dans la capitale hongroise Budapest.

