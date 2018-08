Algérie: Choléra - L'ambassade de France dément les rumeurs sur le contrôle médical des voyageurs

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

De ce fait, l'ambassade de France en Algérie tient à "démentir ces rumeurs sans fondement et précise qu'aucune mesure de ce type n'a été mise en place par le ministère des Solidarités et de la Santé".

"Certaines rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, relayées par certains médias, font état de mesures qui auraient été mises en place par le ministère français des Solidarités et de la Santé, s'agissant des voyageurs en provenance d'Algérie", indique le communiqué, précisant que ces rumeurs "évoquent la nécessité pour les voyageurs de présenter un certificat médical de non contamination par la maladie choléra, en l'absence duquel une visite médicale payante serait obligatoire à l'arrivée dans les aéroports français".

