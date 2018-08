Afrique: CAN U17 - L'Ouganda sera bien en Tanzanie

La zone Est connait son représentant pour la CAN U17, Tanzanie 2019. Après une dizaine de jours de compétition, l'Ouganda a remporté le tournoi qualificatif dans la zone CECAFA. Victoire 3-1 en finale dimanche contre l'Ethiopie.

Pour la première fois de son histoire, les Cubs participeront à la CAN des moins de 17 ans. Contre les Red Foxes, Samson Kassozi ouvre le score après 15 minutes de jeu.

Au retour des vestiaires, Idd Abdul Wahid va inscrire un doublé aux 61è et 85è minutes pour consolider la victoire de son équipe. L'Ethiopie acculée, n'arrive qu'à réduire le score par son serial buteur Mintensnot Wakjira dans les arrêts de jeu.

En match pour la 3è place, la Tanzanie s'impose dans les tirs au but 4-3 devant le Rwanda (2-2 à l'issue du temps réglementaire).

L'Ouganda devient le 3è pays à valider sont ticket pour la phase finale de la CAN U17, Tanzanie 2019. Auparavant, l'Angola (COSAFA) et le Cameroun (UNIFFAC) se sont qualifiés. Il reste à déterminer les qualifiés dans l'UNAF, et l'UFOA A et B.

Au rand des récompenses individuelles de ce tournoi qualificatif dans le CECAFA (Conseil des Fédérations de football d'Afrique de l'Est), l'Ethiopie peut avoir le sourire. Son attaquant Menetesenote Endrias et Alazar Markos sont respectivement meilleur buteur (8 buts) et meilleur gardien.

Le Tanzanien Kelvin John est désigné meilleur joueur.

Mchezaji wa Timu ya Taifa ya Vijana ya Tanzania U17 @SerengetiBoys Kelvin John amechaguliwa kuwa mchezaji Bora wa michuano ya Cecafa Total U17 Afcon Zonal Qualifiers. pic.twitter.com/MsPPF2QTQ0

-- TFF TANZANIA (@Tanfootball) 26 août 2018