Tunisie: Effet d'entraînement...

Cette année, l'orientation a changé, le tournoi WTA cède la place à un «future» pour messieurs. Selon les responsables du TCASMarsa, ce changement est expliqué surtout par l'envie de permettre aux joueurs tunisiens de jouer les premiers rôles et de gagner des points et des places au classement ATP.

Les chances sont plus élevées du côté des messieurs que des dames où la relève est moins abondante. Cela dit, le «future» pour messieurs ne doit pas effacer définitivement l'idée de reprendre le tournoi WTA pour le TCASM. Même si le nombre et le niveau des joueuses tunisiennes ne sont pas ceux qu'on attend. Les tournois pour dames sont le seul moyen d'améliorer le niveau. Maintenant, le TCASM s'attelle de réussir la première édition de l'open de La Marsa. Les propos des organisateurs de l'événement, notamment Ahmed Dougaz, président du TCASM, et Karim Daâloul, directeur du tournoi, sont clairs : ils ont tout mis pour réussir l'organisation et pour offrir un spectacle de qualité.

Qui dit organisation dit des bénévoles, des sponsors et des agents confrontés aux contraintes logistiques et aux exigences des différentes parties, notamment les joueurs internationaux qui ont déjà débarqué pour jouer aux qualifications et au tableau final. Ce genre de tournoi a un effet d'entraînement tennistique, économique et d'apprentissage. On pense que c'est l'occasion pour les joueurs tunisiens, autres que Malek Jaziri, de progresser et d'apprendre à gagner. Un tableau final d'un future de 25.000 dollars offre une bonne concurrence.

Et c'est en jouant et en gagnant et perdant que la personnalité des joueurs se forge. C'est aussi un spectacle qui attire un public averti et passionné : et contrairement aux idées reçues le tennis est un sport populaire en Tunisie et n'est pas l'affaire d'une classe favorisée. On devrait voir un grand public affluer sur le TCASM dans les matches des Tunisiens. Toujours avec l'effet d'entraînement pour dire que c'est un coup de pouce pour le tourisme sportif et pour l'image de la Tunisie. Avec des joueurs qui proviennent de 20 pays, le message qu'on adresse est très rassurant. L'open de la Marsa aura un effet d'entraînement économique pour le club lui-même et pour les sponsors qui peuvent compter sur le tennis, ses valeurs et ses projections, pour communiquer avec le public et leurs clients.

L'idéal serait de voir d'autres clubs se mettre à organiser des futures de 25.000 dollars et plus pour élever le niveau et améliorer les performances de nos joueurs appelés à relever Malek Jaziri. C'est que, pour le moment, on n'a que le TCTunis qui reste le leader avec son «Tunis Open» et son «Nana Trophy», et on attend d'autres clubs pour tenir des tournois messieurs et dames avec une dotation de 25.000 dollars et plus. La FTTennis a aussi l'obligation d'organiser un tournoi pour dames ou pour messieurs à forte dotation. Elle a la logistique, le savoir et les moyens de le faire. La dynamique des tournois de valeur est un moyen d'améliorer le niveau de nos joueurs et nos joueuses. Les «futures» de 15000 dollars, bons pour découvrir des jeunes, ne peuvent plus avoir une grande importance après les amendements des règlements de classement ATP.

Les Tunisiens au tableau final

Plusieurs joueurs tunisiens jouent aux qualifications pour gagner huit places dans le tableau final.

On s'attend à une participation tunisienne élevée au tableau final avec Moez Chergui comme première tête de série, suivi de Aziz Dougaz, 3e tête de série, ainsi que d'Anis Ghorbel, Aziz Ouakaâ, Zakaria Ben Brahim et Mohamed Ali Bellalouna ont été invités. Les chances tunisiennes de gagner et de jouer les premiers rôles sont élevées. Il n'y a pas de raison pour ne pas voir un ou deux joueurs tunisiens en finale, prévue le dimanche prochain. Pour que ce tournoi réussisse et soit populaire et à forte visibilité, il faudra que les joueurs tunisiens avancent au tableau final et gagnent. C'est une condition sine qua non. C'est à partir de demain que le spectacle commence à La Marsa. Un tournoi qui va rassembler des joueurs et des intéressés au tennis et qui ont cette passion. Le défi est déjà lancé.