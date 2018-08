Tunisie: Du mayochup pour vos frites !

Mélanger la mayonnaise et le ketchup dans une même assiette s'avère tout un art que les enfants affectionnent tout particulièrement. Voilà qu'une marque internationale flaire la bonne affaire et décide de lancer sa propre gamme baptisée «Mayochup». Pour la bonne communication marketing, la marque ne pouvait pas mieux faire !

Concept tout trouvé

Mayonnaise + ketchup = Mayochup. Une chose qu'il faut démontrer. Cette formule à la portée de n'importe qui, a priori est particulièrement maîtrisée chez les enfants qui, à chaque repas, prennent un malin plaisir à décorer leurs assiettes, tels des artistes-peintres. Vous l'avez déjà fait ? N'ayez pas honte de le dire ! Une jeune fille de dix ans raconte les raisons de sa préférence pour ce mélange magique. Inès dévoile le secret de son penchant pour cette saveur particulière : «Je trouve que la sauce ketchup est trop prononcée en goût tomate et pareil pour la mayo qui sent l'œuf. Si je mélange les deux, ça devient trop bon, trop doux avec un goût unique, ça supprime les inconvénients des deux sauces prises séparément. Personnellement, j'adore manger cette sauce à chaque assiette de frites servie».

La sauce cocktail est connue pour offrir ce mélange même si d'autres ingrédients sont ajoutés pour relever le goût au bonheur des papilles. On a du mal à imaginer comment la marque n'y a pas pensé plus tôt.

Une société réputée pour ses nombreuses sauces a enfin lancé la Mayochup. Pourtant, la marque n'a pas inventé l'eau tiède, et elle en est consciente. La marque a donc choisi de sonder les internautes pour marquer le coup et brasser large. Et l'avis est pour le moins partagé : 55% d'entre eux sont prêts à «passer à la Mayochup», tandis que 45% préfèrent «la faire eux-mêmes». Les irréductibles assurément.

D'un autre côté, la large gamme de sauces proposées comme assortiments dans les sandwichs et les plats ne se compte plus ou presque. Sauce algérienne, andalouse ou samouraï ne sont plus un mystère pour de nombreux gourmets tunisiens friands de tacos et de burgers. Par ailleurs, certains ados à l'imagination débordante poussent le concept encore plus loin et inventent le bouchon en inventant la sauce «mayomouchup» qui agrémente en plus des ingrédients phare d'une troisième qu'est la moutarde. Il la surnomme avec amour «suprême» ! Les Tunisiens qui raffolent de frites, notamment dans les occasions culinaires, pourront ajouter d'autres sauces pour régaler grands et petits comme la sauce barbecue. Reconnue sous l'acronyme BBQ. Et vous, quelle sauce inventeriez-vous ou proposeriez-vous à table ?