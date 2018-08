Tunisie: Généralisation de l'inscription en ligne

«L'inscription scolaire dans les collèges et lycées secondaires ne sera possible cette année qu'à distance à travers Internet ou à travers le téléphone portable, et ce, à partir du 29 août 2018», a annoncé la Poste tunisienne (PT).

La même source a indiqué, dans un communiqué, que les élèves n'auront plus à acheter les enveloppes et les timbres postaux auprès des bureaux de poste. Le courrier hybride sera le moyen d'envoi des bulletins de notes aux élèves et le service web Télégram servira aux correspondances destinées aux parents des élèves.

Les frais d'inscription comporteront des frais au profit du ministère de l'Education, ainsi que des frais pour le traitement et l'envoi des bulletins de notes et des correspondances destinées aux parents au profit de la poste tunisienne estimés à trois dinars.

La PT a aussi précisé que pour chaque opération d'inscription à distance par internet ou par téléphone portable, un montant de 600 millimes sera prélevé directement de la carte Digicard vendue aux élèves à raison de 400 millimes.

A noter que l'inscription via internet se fera via le site www.inscription.education.tn.

Selon le ministère de l'Education, ce nouveau service vise à faciliter les procédures d'inscription et à éviter les encombrements et les déplacements.