Tunisie: La traversée de Chott-Jerid

« Une magnifique expérience, un challenge écologique. Je n'ai fait que 55 km sur les 70 du parcours. Le corps réagit aux températures extrêmes, il faut beaucoup de travail et de préparation. Je recommencerai, ne serait-ce que pour retrouver cette somptueuse surface blanche, et l'accueil chaleureux du Chott »

Une adhésion internationale est tout de suite lancée, baptisée l'Ultra Mirage. La première édition de cette promenade sportive dans les dunes avait attiré une soixantaine de personnes venues de nombreux pays. Dans l'univers connecté des marathoniens, les nouvelles vont vite. La bonne organisation de l'événement, la beauté du parcours, le niveau de performance ont fait que les demandes de participations s'envolèrent, et qu'à ce jour, quelque deux cent marathoniens se sont enregistrés pour cette édition des 28 et 29 septembre prochains.

