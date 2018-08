Tunisie: A l'unanimité, mais le diable est dans les détails

Mais... en dépit de toutes ces constatations positives, nous savions à l'avance que les choses allaient se passer de manière régulière et sans aucune anicroche.

Le président de la FTF a acquis une réputation d'organisateur de ce genre de manifestations telle que personne ne doutait de rien. Et ce qui le confirme, c'est bien cette confiance aveugle qui a animé les clubs présents qui ont tout voté à l'unanimité.

Au point de pousser un de nos confrères de titrer avec justesse : «Les clubs ont confié les clés de la FTF au président».

Cela veut tout dire et comme il y a des royautés qui réussissent dans le monde, il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit.

A ce propos, seul l'avenir sera en mesure de prouver que les clubs ont eu raison. Les problèmes futurs qui surgiront en cours de gestion seront les seuls à mettre à nu les insuffisances ou les chausse-trappes que comporte n'importe quelle réglementation dans le monde. L'esprit humain est si tortueux que l'on risque de s'y perdre alors qu'on pense tout contrôler.

De toute évidence, le président de la FTF semble avoir réussi à tout cadenasser, agissant à partir des problèmes qui lui ont donné des insomnies et qui l'ont en quelque sorte « dérangé ». Le reste n'est plus que formulation et artifices pour enjoliver ou enrober les pilules les plus amères. Il sera là pour longtemps.

Les clubs, une fois devant la réalité, ne seront plus en mesure de regretter quoi que ce soit. Un règlement adopté ne saura être détourné et on sera dans l'obligation de l'appliquer avec toutes les conséquences qui en découlent.

A la lecture des propositions, nous avons été aussi surpris que ceux qui ont compris les desseins du Comité directeur en place : il voulait avoir les mains libres et décider de l'avenir de notre sport roi.

Il y a réussi avec tous avec les dangers que cela représente.

De toutes les façons, avec les quelque 257 clubs que compte la FTF et les quelque 27.463 licenciés que compte notre fédération (autant qu'une bourgade en Angleterre ou en France), ceux qui veillent sur les destinées de ce football auraient dû avoir d'autres motifs de réunion.

Il y a des questions autrement plus urgentes

Mais comme rapporté plus haut, les véritables objectifs tenaient en ces coudées franches que ceux qui sont en place (à part ceux qui sont aux... arrêts) exigeaient pour que les choses soient plus claires, plus calmes, plus dans les rangs.

Et c'est là où réside le danger, car on ne peut jamais supposer que tout ira à merveille. Qui, dans ce cas, pourra mettre le holà à un éventuel dépassement ? Personne, et le football tunisien sera exposé en cas de décision émanant de la tutelle à des sanctions dont il pâtira sérieusement.

Les derniers développements qu'a connus la scène sportive, celle du football en particulier comme ceux qui ont eu lieu ces cinq dernières années n'ont pas assuré le contraire.

Si des clubs osent pousser le bouchon à bout et qu'ils décident d'aller audevant des instances de la Fifa, ce n'est pas pour des broutilles. Certes, nous ne savons pas encore ce que décidera cet organe suprême qui est en possession d'un dossier présenté par un club tunisien qui s'était plaint de sa fédération, mais on ne cesse de signaler, peut-être pour avoir bonne conscience, que « toutes les propositions présentées aux clubs sont en respect des réglementation en vigueur ».

Tant mieux et tant pis pour les clubs qui ont donné leur accord à l'unanimité, sans peut-être se rendre compte que le diable se cache dans les détails.

En déléguant à la fédération le soin de procéder à des changements au niveau des règlements généraux, en lui donnant la possibilité de remplacer des membres qui ont manifesté leur intention de quitter le convoi avant la fin de la gestion, en portant le nombre des membres fédéraux à 15 au lieu de 12 actuels (c'est plus difficile de voir huit membres partir en même temps), en marquant nettement leur accord avec tout ce que fait la FTF, en aménageant les conditions de se porter candidat au bureau de la FTF, en revoyant la représentation des régions, les clubs ont abandonné un droit de regard qui pourrait mal tourner. Mais une assemblée est souveraine et ceux qui ont voté ont pris leurs responsabilités.

C'est là où il faudrait rendre un hommage appuyé au président de la FTF qui sait ce qu'il fait, là où il veut aller et quels sont les atouts qu'il estime devoir détenir pour diriger à sa façon et avoir le moins de remous possible.

Les clubs détiennent l'autorité suprême, mais ceux qui, un jour, seront contraints de se mordre les doigts, ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Lourde responsabilité que cette liberté d'agir sans entrave, car l'Histoire ne pardonne pas !