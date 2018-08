Tunisie: La plus saisissante et la plus dangereuse des expériences

L'idéal féminin et le jumeau absolu

Ce n'est rien de moins que l'idéal féminin de Dimitrio qui brille de tout son éclat en celle qu'il se plaît à nommer La Madeleine et qui le met en permanence en transe. Dimitrio s'adresse encore une fois à son alter ego, son jumeau absolu, son Moi, son Soi, pour le convaincre (en réalité, pour se convaincre) qu'il est encore aussi solide qu'il l'a toujours été : «Je t'assure que les choses seront désormais telles que je le veux. Et si ma passion a dominé ma volonté, ma volonté ne se livre pas du tout à la défaite. Elle lutte... je lutte, car j'en suis convaincu et, dès demain, je transformerai ma conviction en comportement, comme il en était avant qu'Elle apparaisse, avant que la rencontre ne soit et ma page deviendra aussi blanche qu'avant l'écriture».

Ce ne semble pas gagné pour autant, alors que le souvenir ré-émerge, celui d'un sourire ineffaçable aussi précieux, se dit-il, que les étoiles lointaines dont la chaleur rendrait la joie à un marcheur dans le désert.

Seulement, Elle est mariée et elle a un enfant auquel Dimitrio donne des leçons de violon. Il est pris au piège. Il ressent le vide qui s'élargit, là au plus profond de l'être dévasté par l'amour, comme s'il était devenu cette monumentale singularité décrite à satiété par les astrophysiciens, ce trou noir fait d'antimatière et qui, non seulement engloutissait tout sur son passage, sans distinction, mais dont l'incomparable gravité attirait également toute chose qui avait le malheur de sa proximité. Dimitrio sait, d'une manière inexplicable, que cet amour finira par l'engloutir après l'avoir consumé ; un anti-Soi qui lacère son âme d'idées de mort et d'anéantissement.

Le contraste, l'impossible et la tragédie

De l'autre côté de la tragédie, Hanna Mineh nous fait parvenir la voix de la femme idéalisée, l'extirpant de l'idéal où l'a déposé la main tremblante de Dimitrio. Nous découvrons en Elle un être tiraillé par les interrogations, jusque sur son propre prénom : Revenante, pas Madeleine comme se plaît à le supposer Dimitrio. Elle cogite sur sa vie, les gens qui l'entourent, les cycles, les choses, les mystères, et surtout sur la plus saisissante des expériences ; l'amour. Une conversation à bâtons rompus avec son père quand elle était toute jeune la mit face à cette évidence. Déjà alors, elle en avait ressenti le choc quasi électrique, la promesse d'une maladie succulente, envoûtante, d'une maladie dangereuse. Son père avait spécialement insisté sur ce point particulier pour lui signifier que la chose était exceptionnellement précieuse et il y avait donc un prix à payer.

Elle est ainsi, en quelque sorte, l'écho de la conception de Dimitrio de l'amour idéalisé et la réverbération des doutes qui se sont fatalement emparés de lui. Pourtant, elle se maria sans amour quand le temps de se lier fut venu. Ce sera un mariage trivial, rien de plus. Et de là à ce qu'elle finisse par devenir l'ombre d'elle-même, il n'y avait qu'un pas dont les années allaient se charger.

C'est le moment que Hanna Mineh choisit pour donner la voix au mari, manifestement pour enfoncer le clou, jouer avec nos nerfs déjà très éprouvés et, surtout nous préparer à l'inéluctable. Ce mari, Wassel, ne brille que par son état de commerçant qui devient de plus en plus riche alors qu'Elle ne rêve que d'innocence, de musique, de peinture. Le contraste est flagrant et la faille qui se creuse de plus en plus avec les années est définitive.

La quatrième et la cinquième voix sont de nouveau celles de la Revenante qui fait le bilan d'une vie sans but et sans paix. En écho, la sixième voix est encore une fois celle de Dimitrio qui, lui aussi, fait ce bilan. Deux univers parallèles se cristallisent avec un voyage en arrière dans le temps où nous découvrons qu'il l'avait déjà rencontrée avant la lettre alors qu'elle jouait du violon dans une soirée à laquelle il a été invité et c'est là qu'elle lui avait demandé de venir chez elle donner des leçons à son fils. La boucle est bouclée ? Pas encore, cet amour se révèle impossible et finit en tragédie sur la plage de Ladhiqiyya, la ville préférée de Hanna Mineh.

La tragédie de Dimitrio, 204p., mouture arabe Par Hanna Mineh Editions Dar Aladab, 2004 Disponible à la librairie Al Kitab, Tunis.