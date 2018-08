Tunisie: Une nouvelle formule avec 16 équipes

Le championnat de la Nationale A de handball (saison 2018-2019), dont le coup d'envoi sera donné le 22 septembre prochain, adoptera cette saison une nouvelle formule avec la participation de 16 équipes réparties en quatre poules.

Ces équipes s'affronteront en aller et retour, et les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le play-off et joueront pour le titre, tandis que les autres équipes disputeront le play-out pour éviter la relégation.

Le directeur technique de la Fédération tunisienne de handball, Yassine Arfa, a indiqué lors d'un point de presse tenu en marge du tirage au sort du calendrier, que la nouvelle formule qui a été adoptée par les clubs lors de la dernière assemblée générale, enregistrera la participation de 16 clubs.

Il a expliqué que la phase play-off sera composée de 8 équipes qui s'affronteront en aller et retour, et les quatre premiers seront qualifiés pour les demi-finales, puis la finale (aller et retour), tandis que les autres clubs non qualifiés, ainsi que les quatre équipes maintenues à l'issue du play-out disputeront la coupe de la Ligue.

Le DTN de la fédération a indiqué que, pour l'intérêt des clubs et pour améliorer le niveau de la compétition et des sélections, la direction a veillé à réduire au cours de cette nouvelle saison la période d'arrêt du championnat, d'où le coup d'envoi de la compétition le 22 septembre, soit une semaine seulement de la fin du championnat d'Afrique des nations juniors. La compétition se poursuivra sans arrêt jusqu'à la troisième journée play-off, le 24 novembre, pour céder la place au sept national afin de préparer le championnat du monde 2019.

La compétition reprendra le 2 février prochain, tandis que la finale de la Coupe de Tunisie a été fixée pour le 25 mai 2019.

De son côté, Néjib Cherif, président de la Ligue nationale de handball a appelé les représentants des clubs à coopérer avec les différentes parties intervenantes dans l'organisation du championnat, en limitant le nombre des protestations, en renforçant l'esprit fair-play et en agissant en collaboration avec la Ligue pour résoudre tous les problèmes.

Voici par ailleurs, le calendrier de la première phase :

Poule A

1ère journée: SC Moknine-JS Chihia, Etoile du Sahel-US Témimienne

2e journée: US Témimienne-SC Moknine, JS Chihia-Etoile du Sahel

3e journée: SC Moknine-Etoile du Sahel, JS Chihia-US Témimienne

Poule B

1ère journée: AS Téboulba-Jendouba Sport, C.Africain-CS Hiboun

2e journée: CS Hiboun-AS Téboubla, Jendouba Sport-C. Africain

3e journée: AS Téboulba-C. Africain, Jendouba Sport-CS Hiboun

Poule C

1ère journée: CS Sakiet Ezzit-AS Hammamet, EM Mahdia-JS Kairouan

2e journée: JS Kairouan-CS Sakiet Ezzit, AS Hammamet-EM Mahdia

3e journée: CS Sakiet Ezzit-EM Mahdia, AS Hammamet-JS Kairouan

Poule D

1ère journée: ES Jammel-EBS Béni Khiar, Espérance de Tunis- CS Hilalien

2e journée: CS Hilalien-ES Jammel-EBS Béni Khiar-Espérance de Tunis

3e journée: ES Jammel-Espérance de Tunis, EBS Béni Khiar-CS Hilalien