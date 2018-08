Tunisie: Bonjour tristesse

CSHL : Gasmi, Boulaâbi, Kacem Ouni, Baghili (Khaldoun), Malek Jamel (Oudy), Ben Salem (Kouakou), Ben Rajah, Abboud, Ziadi, Sghaïer.

CA : Balbouli, Ifa, Hammami, Belkhither, Abdi, Mouchili, (Manoubi), Ben Yahia (Darragi), Khalil, Labidi (Chamakhi), Sasraku, Khfifi.

Ce fut une parodie de football. Les deux équipes n'ont jamais réussi à hisser le niveau escompté. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure de la rencontre pour voir enfin des occasions de buts et des mouvements offensifs. Mais le manque d'audace de la part des banlieusards et les maladresses clubistes ont prévalu dans ce match à oublier.

Sans complexes, les «Verts» ont bel et bien été les premiers à entrer dans le vif du sujet et à annoncer les couleurs avec une première belle opportunité d'ouvrir la marque après un tir violent de Baghili à la 7'. Encouragés par cette action offensive, les banlieusards étaient bien organisés tactiquement. Avec deux blocs guidés par Malek, Abboud, Ziadi et Sghaïer, les Clubistes, à l'image du transparent Ben Yahia, étaient amorphes et jouaient sans conviction. Les manœuvres clubistes étaient décousues et sans relief. De leur côté, les protégés de Buscher n'ont pu exploiter les maladresses clubistes, à l'image d'un milieu de terrain (Ben Yahia, Khalil, Mouchili et Laâbidi) manquant de clairvoyance. La mi-temps s'est achevée sur le score vierge 0-0. Un score qui reflète le niveau présenté par les deux équipes.

Que d'occasions de buts !

Après la pause, les deux équipes reprennent en force mais sans résultat. Le remplacement de Khfifi sur le côté gauche et les montées de Belkhither ont géré énormément l'arrière-garde hammam-lifoise.

Il a fallu le métier de Boulaâbi, Abboud et Ziadi pour annihiler les nombreuses attaques clubistes. Les rentrées de Darragi, Chamakhi et Manoubi ont aidé le CA à jouer sur sa valeur, profitant du recul massif des camarades de Ziadi. A la 60', après un travail colossal de Sasraku sur le côté dcroit, ce denier sert sur un plateau Chamakhi mais ce dernier a vu son tir passer à côté.

Les attaques clubistes sont devenues plus menaçantes, mais le vigilant gardien Gasmi et sa défense veillent au grain.

Passé l'orage, Buscher fit entrer Khaldoun, Kouakou et Belhadj, ce trio allait métamorphoser l'équipe, en optant pour le contre-attaque, les Hammam-lifois ont eu les meilleures occasions de la part de Ben Rajah (84'), Jamel Melki (71'), Sghaïer (90') et Khaldoun (92').

Ces derniers ont été maladroits face à Balbouli complètement battu.

Bref, ces occasions de buts ne peuvent pas empêcher de souligner que le CA a déçu et a présenté un visage catastrophique. La titularisation de Ifa, Laâbidi et Ben Yahia a anéanti les chances clubistes pour s'imposer.

Le CSHL a, pour sa part, fait l'essentiel en tenant en échec le CA mais les banlieusards ont manqué d'audace pour glaner les trois points de la victoire.