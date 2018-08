Tunisie: Kouaté, un renfort de taille...

En pensant au CA!...

Kolsi, qui a bénéficié depuis son arrivée de quelques recrutements de valeur et ciblés, histoire d'étoffer son effectif et de le doter d'une assise solide, a profité au maximum de la petite trêve observée par le championnat pour espérer rattraper le retard accusé dans la préparation d'intersaison. Il a soumis ses protégés, y compris les nouveaux, à des séances d'entraînement spécifiques et variées, allant de l'endurance à l'aspect technico-tatique visant à peaufiner davantage les automatismes peu rodés. De même, il a eu l'opportunité d'essayer de nouvelles combinaisons et surtout de voir à l'œuvre les nouvelles recrues lors du test amical, le deuxième depuis le début de la préparation, disputé dimanche à Monastir face au COSB.

Toutefois, les enseignements de ce match serviront au coach usémiste de repères pour préparer le déplacement difficile des «Bleus» vendredi prochain à Radès pour affronter le CA... c'est le match de «vérité» pour Kolsi et ses protégés, appelés à le négocier avec la ferme détermination de ramener un résultat positif, susceptible de faire oublier aux supporters le faux pas essuyé lors de la 1ère journée à Monastir contre le ST.

Donc, Kolsi et sa bande savent bien ce qui les attend; d'autant plus qu'un nouveau faux pas les place dans une mauvaise posture et sera lourd de conséquences. Tout le monde est averti, même Kolsi qui a une semaine pour trouver les joueurs fin prêts et l'équation adéquate pour espérer stopper son ancien club, le CA. Et certainement sa parfaite connaissance des joueurs clubistes et leur manière d'évoluer l'aidera à déstabiliser la machine clubiste et la faire douter pour essayer par la suite de la piéger... Ça sera dur, mais le coup reste toujours jouable, dans la mesure où un match, quelle que soit son importance, n'est pas gagné ou perdu d'avance... Il faut tout simplement oser et surtout croire en ses possibilités pour pouvoir surmonter les obstacles et de surcroît relever les défis...