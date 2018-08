Tunisie: Toutes les cartes en règle !

De ce fait, il faut avouer que les prédécesseurs de Chiheb Ellili, à savoir le Français Hubert Vélud et l'Algérien Kheireddine Madhoui, n'avaient pas bénéficié d'une telle abondance et voyaient par voie de conséquence leur marge de manœuvre se réduire à des proportions limitées.

A ce niveau, l'effectif mis à la disposition de Chiheb Ellili dégage les paramètres et les atouts à la fois les plus variés et les plus intéressants que recherche n'importe quel coach, à savoir une teneur technique imposante capable de mettre n'importe quel adversaire dans une mauvaise posture en présence des Chikhaoui, Belarbi, Chermiti, Hannachi; des aptitudes athlétiques indéniables mises en relief par les Jemal, Boughattas, Bédoui, Aouadhi, Ben Aziza; outre le fait de pouvoir compter sur une pléiade de joueurs à l'expérience consommée et capables de permettre à leurs jeunes coéquipiers de gérer au mieux les zones de remous. Autant d'atouts qui permettront au coach de l'Etoile de pouvoir modifier les dispositions tactiques de son équipe en fonction des péripéties de chaque rencontre avec une certaine aisance.

Brigui et Boughattas ressuscités

On a dit dans l'une de nos précédentes éditions que l'apanage des entraîneurs à la compétence confirmée est sans aucun doute de faire progresser leurs joueurs. A ce niveau, nous pouvons mettre en exergue la résurrection de deux éléments constamment conspués par le public de l'Etoile et qui ont connu tous les deux des passages à vide qui ont trop duré. Il s'agit de Boughattas et de Brigui.

Le premier vient de retrouver sa rigueur, son assurance et ses sorties de balle propres. Le second semble plus que jamais déterminé à faire taire ses détracteurs qui lui reprochaient des déchets techniques à la pelle et une légèreté comportementale persistante. Il a été l'un des joueurs les plus en vue avec Belarbi lors de cette intersaison avec son explosivité, sa générosité et son intelligence tactique.

Derrière ce nouvel état d'esprit affiché par Brigui et Boughattas il y a certes une prise de conscience certaine de leur part mais également une qualité de communication remarquable et pertinente adoptée à leur égard par leur nouveau coach qui privilégie les techniques de valorisation et les discours à forte teneur psychologique.

Chermiti, un condensé de talent et d'exemplarité !

Depuis son retour à la « maison », l'un des acteurs majeurs de l'épopée de 2007, Amine Chermiti n'a pas fini de marquer les esprits de toute la sphère de l'Etoile avec son talent intarissable, sa fougue insatiable, mais également en rapport avec son comportement exemplaire sur et en dehors des terrains, son professionnalisme à toute épreuve et son amour indéfectible pour les couleurs du club : «Je veux que mon fils soit fier du parcours de son papa et du fait qu'il a été fidèle à son club. Je suis ici pour donner l'exemple à mes jeunes coéquipiers en étant le premier à l'entraînement et en me donnant à fond lors des répétitions et des matchs», nous a déclaré Chermiti lors d'une récente rencontre.

Justement, pour mettre en relief les performances de l'enfant de Kairouan depuis son retour à l'Etoile, il faut se référer tout simplement aux statistiques remarquablement révélatrices et qui, au risque d'étonner certains, font de Chermiti -- qui a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues -- le meilleur attaquant de notre championnat :

- En compétition africaine, il a marqué 4 buts, offert 7 passes décisives et obtenu un pénalty.

- En coupe de Tunisie, il a scoré à deux reprises, outre l'obtention d'un penalty et une passe décisive.

- En championnat, il a marqué 4 buts, offert 5 passes décisives et a été derrière l'obtention de 2 penalties.

Au total, le n°9 de l'Etoile a disputé 24 rencontres, dont 15 incorporations en cours du jeu, au cours desquelles il a planté 10 buts -- de surcroît aucun sur penalty --, a été passeur décisif à 13 reprises et à l'origine de 4 penalties.

Des chiffres qui en disent long sur le potentiel intarissable d'Amine Chermiti.