Ile Maurice: Commission d'enquête - Le juge Caunhye rabroue le représentant de la Barclays

«You are looking for trouble. I warn you.» Le Puisne Judge Asraf Caunhye, président de la commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim, était visiblement irrité ce lundi 27 août. Il a rabroué Jaysen Nundoosingh, qui représente le Managing Director de la Barclays Bank.

Ce dernier a été le premier à être auditionné aujourd'hui.

Alors que le président de la Commission d'enquête lui demandait les détails sur la source de paiement du compte de la carte de crédit de l'ex-présidente de la République, Jaysen Nundoosingh a dit ne pas avoir le numéro de compte du Planet Earth Institute (PEI). Ce, après avoir répondu que le PEI en est la source.

Irrité, Asraf Caunhye lui a dit avoir été très patient avec lui. Et avant de suspendre momentanément l'audition, afin que Me Rishi Pursem, l'avocat de la Barclays, puisse s'entretenir avec Jaysen Nundoosingh, le juge Caunhye a lancé à l'homme de loi : «We need full particulars, full payment on the accounts.»

Pour rappel, la semaine dernière, quand Jaysen Nundoosingh avait comparu devant la commission d'enquête, il avait demandé deux semaines pour trouver les éléments de réponse aux questions du juge Asraf Caunhye. Ce dernier lui avait alors rétorqué que deux semaines, c'était trop long.

Et ce lundi, Jaysen Nundoosingh était visiblement très tendu dans la salle d'audience, à consulter des documents.