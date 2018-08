Algérie: Lutte contre la contrebande et la criminalité - Opérations réussies dans diverses RM

Alger — Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont intercepté, à Ghardaïa et Mila, cinq individus en possession de trois fusils de chasse, une quantité de munitions et une paire de jumelles, tandis que d'autres détachements ont arrêté, à El Oued et Sidi Bel Abbes, deux contrebandiers et saisi deux camions et 108 quintaux de tabac, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à Ghardaïa/4eRM et Mila/5eRM, cinq (05) individus en possession de trois (03) fusils de chasse, une quantité de munitions et une paire de jumelles, tandis que d'autres détachements ont arrêté, à El Oued/4eRM et Sidi Belabès/2eRM, deux (02) contrebandiers et saisi deux (02) camions et 108 quintaux de tabac", note la même source.

D'autre part, un détachement combiné de l'ANP "a appréhendé, à Bordj Bou-Arreridj/5eRM, deux (02) narcotrafiquants en possession de 86 kilogrammes de kif traité, alors que des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen 2eRM, 185 kilogrammes de kif traité". De même, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Mascara/2eRM, 90 quintaux de denrées alimentaires et 1421 unités de différentes boissons".

À Oran, des Garde-côtes "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de seize (16) personnes à bord d'une embarcation de plaisance, tandis que trente-neuf (39) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Oran, Laghouat et Ghardaïa".