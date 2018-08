Afrique de l'Ouest: Bons du Trésor - Le Niger lance une émission de 20 milliards sur le marché de l'Umoa

Le député-maire Khalifa Ababacar Sall entend user de tous les moyens juridiques et politiques, sans… Plus »

Pour rappel, 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d'Offres Non Compétitives(ONC) et réservé aux spécialistes en valeur du trésor, habilités de l'Etat du Niger.

Avec une économie basée sur l'agriculture, le commerce et l'industrie extractive, le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde.

La date de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 30 Août 2018. La valeur nominale unitaire est de un million et le taux d'intérêt est multiple. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Niger lance sur le marché de l'Union monétaire Ouest Africain(UMOA), une émission de bons assimilables du trésor par adjudication, portant sur un montant de 20 milliards et sur une durée de un an, a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette UMOA-Titres dans un communiqué.

