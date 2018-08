Burkina Faso: Suivi-évaluation des projets et programmes - De nouveaux experts et spécialistes sortent du «labo» d'OTC

Différents modules étaient à l'ordre du jour à l'occasion de ce séminaire organisé par OTC et la fondation sciences campus. Ainsi, la formation à laquelle prenaient part des professionnels venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, du Tchad et du Burkina Faso, a porté d'une part sur les outils et cycle complet du projet, de l'analyse, contrôle et audit.

D'autre part, il a été question de les outiller sur les concepts de cadre logique, cadre conceptuel, marketing, ressources humaines et management. Aussi, un accent particulier a été mis sur la visite de projet, les études de cas. L'examen de certification a été le clou de la formation, avant qu'intervienne la restitution des travaux de groupe sur les cas pratiques.

Durant 4 jours, ces responsables et coordonnateurs de projets et autres professionnels qui avaient pour ambition de s'orienter dans le domaine du suivi-évaluation des projets et programmes, ont fait de ce rendez-vous, un cadre d'échange et de partage d'expériences.

Du coup, c'est tout heureux qu'ils ont vu leurs efforts récompensés aux termes de ladite formation, qui fait de certains, spécialistes en suivi-évaluation de projets.

Satisfaits de l'expérience vécue au cours du séminaire, l'ensemble des participants par la voix de leur porte-parole, l'Ivoirien Camille Yamua entendent tirer profit de ces différents acquis qui leur apporteront beaucoup pour la suite de leur carrière.

A cet effet, il fait savoir qu' « après avoir participé pendant ces 5 jours à ce séminaire d'échanges, de formation, de spécialisation et d'expertise pour certains et pour d'autres , l'efficacité et l'efficience de ces projets, seront à l'ordre de mise dans nos différents pays respectifs ».

Ce séminaire a rassemblé 21 participants. Parmi ceux-ci, on dénombrait 12 postulants aux différentes certifications. De ce nombre, il ressort que 7 ont été fait experts et 5 spécialistes. Quant aux 9 autres participants, il s'agissait des étudiants en master pour le rassemblement.

Ces lauréats, aux dires du coordonnateur d'OTC, Siaka Gow sont aptes à faire valoir leurs compétences acquises dans divers domaines d'intervention.

Il justifie cela en faisant remarquer que « le suivi-évaluation est de plus en plus important dans les différents projets, dans nos programmes. Et dans nos nations, il est important d'avoir des gens qui ont des formations pointues et des connaissances dans ce domaine ».

Toutefois, il a indiqué qu'il revient à ces impétrants de renforcer leurs capacités afin d'être à la hauteur des attentes. Selon M. Gow, ces derniers doivent « développer différentes qualités pour être performants et agir en termes de qualité, tout en faisant preuve d'une forte qualité d'adaptation et d'intégration ».

Cependant, le coordonnateur d'OTC et aussi président de la fondation sciences campus, a confié que le plus important dans cette démarche voulue par son institut réside dans « le partage d'expérience ».