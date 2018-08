Sénégal: Le marché central de Mbour etouffe

Pour l'heure, les commerçants grossistes et demi gros ne cessent de se lamenter des étalagistes qui occupe le devant leurs exploitations et vendant souvent les mêmes articles qu'eux. Tout en décriant leurs attitudes, ils exigent le paiement de la taxe municipale pour réclamer le droit de vendre là où ils veulent.

Interrogés sur les travaux de réhabilitation et la construction de nouvelles routes avec ses tas de gravats ou de béton corsant les difficultés d'accès au niveau marché, le président de la commission des halls et marchés de Mbour, invite les populations à faire preuve de patience en attendant la fin dans les délais des travaux.

Selon lui, l'étroitesse et l'exigüité interpellent aussi bien le maire, son équipe que les commerçants. A l'en croire, l'extension du marché est un fait continu, quotidien qui pose beaucoup de problèmes en matière d'occupation de la voie publique et de la mobilité.

Le marché central de Mbour a fini de montrer ses limites. Il croule sous le poids de l'âge, de la promiscuité, de l'anarchie et du désordre. La mobilité quasiment nulle des voitures et des usagers de la route, illustre le niveau d'étouffement du marché et de ses abords immédiats.

