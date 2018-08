Burkina Faso: Le président du Faso à Pékin pour la relance et le renforcement des relations bilatérales

24 mars 2019. On connaît désormais la date du référendum pour l'adoption de la réforme… Plus »

Avec ses pairs, le président du Faso va plaider en faveur du renforcement de la solidarité et de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Ce forum fixera les nouvelles orientations qui régiront les relations sino-africaines.

La délégation visitera, durant son séjour, la grande muraille de Chine et va procéder à l'inauguration de l'Ambassade du Burkina Faso à Pékin. Des visites d'entreprises emblématiques et des rencontres économiques de haut niveau vont également ponctuer le séjour.

Dans l'agenda du séjour du président du Faso en Chine, il est inscrit, entre autres, le dépôt de gerbes de fleurs au monument des héros du Peuple à la place Tiananmen, et un cérémonial d'accueil au grand Palais du Peuple, où Roch Marc Christian Kaboré et son épouse seront reçus par le Président XI Jinping.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.