Sénégal: Sédhiou - BBY de Bounkiling mobilise l'election de Macky au 1er tour

Les militants de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) du département de Bounkiling ont organisé hier, dimanche 26 août, une assemblée générale axée sur les implications majeures des innovations notamment sur le parrainage.

Ils promettent d'engager un travail de terrain pour assurer à leur mentor une réélection et dès le premier tour. Ils se réjouissent, par ailleurs, de l'évolution «rassurante» des travaux de construction du pont de Farafenni, en Gambie.

La coordination départementale de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de Bounkiling a sonné une mobilisation des grands jours, hier dimanche, à l'effet de diffuser à grande échelle les implications, tenants et aboutissants des innovations du Code électoral notamment la loi sur le parrainage.

L'honorable député et maire de Madina Wandifa, Malang Sény Faty, a indiqué qu'«il s'est agi d'expliquer aux responsables de partis, aux militants et aux populations les tenants et aboutissants des innovations du Code électoral, surtout en ce qui concerne la loi sur le parrainage.

C'est pour nous responsables un devoir impératif de vulgariser ces innovations dans le sens de maximiser nos chances et mettre tous les atouts de notre côté afin de réélire et dès le premier tour le président Macky Sall. Nous allons sillonner les coins et recoins de toutes les collectivités territoriales pour y arriver», dit-il sous forme de résolution issue de la rencontre.

Les camarades de Macky Sall ont énuméré, avec beaucoup de fierté, les investissements en cours dans la région de Sédhiou mais surtout la construction du pont de Farafenni, en Gambie, dont l'évolution des travaux est estimée à près 80% (de taux d'exécution); ce qui, selon eux, est un modèle de diplomatie réussie sous la conduite du président Macky Sall.

«Depuis le président Léopold Sédar Senghor, jusqu'à Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf, les ambitions pour un pont sur la Gambie n'ont jamais prospéré. Et voilà enfin que le président Macky Sall y arrive. Dans quelques mois, nous allons inaugurer ce pont grâce à un modèle de diplomatie sous l'ère Sall», ajoute Malang Sény Faty.

Interrogé sur l'absence manifeste de Mouhamed Diaïté, le président du Conseil départemental de Bounkiling à la manifestation, Malang Sény Faty minimise en esquivant quelque peu la question. «J'ai d'autres préoccupations plus orientées vers la réélection du président Macky Sall.

On doit créer une synergie pour cela. Ceux qui ne sont pas là, peut-être qu'ils ont d'autres choses à faire. Nous avons vraiment mobilisé, avec les maires des communes, le directeur de l'Intensification de la main d'œuvre, Mamading Diédhiou, le conseiller économique, social et environnemental, le premier vice-président du Conseil départemental, les coordonnateurs, les partis alliés PS et AFP, entre autres».