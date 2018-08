Sénégal: Desfourneaux «prédit» une campagne difficile pour l'opposition

À partir de là, il souhaite la mise en place d'un organe indépendant en charge de l'organisation de ces élections. C'est ce qu'il demande et il ne souhaite pas être en relation avec le ministre de l'Intérieur», a indiqué Emmanuel Desfourneaux lors de son second passage à l'émission Objection, en moins de trois mois.

Cette position fait suite à des propos que ce dernier a tenus lors d'une rencontre avec ses militants dans son fief et dans lesquels il affirmait son engagement à faire réélire son mentor, l'actuel président de la République, dès le premier tour à la prochaine présidentielle. «Le PDS considère que le ministre de l'Intérieur n'est plus apte pour garantir des élections transparentes et sincères.

Face à notre confrère Baye Oumar Gueye, Emmanuel Desfourneaux, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est même allé plus loin en jugeant cohérente cette position de la formation politique de Me Abdoulaye Wade qui réclame depuis quelques temps le retrait de l'organisation de la prochaine élection présidentielle de la responsabilité du ministre Aly Ngouille Ndiaye.

Invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 26 août, Emmanuel Desfourneaux qui a également fait part d'un sentiment d'inquiétude chez Macky Sall, en cette veille de la présidentielle, a toutefois soulevé un certain nombre d'interrogations sur cette stratégie des libéraux. Non sans prédire une campagne difficile pour l'opposition qui, si elle n'obtient pas une copie du fichier, va recueillir des signatures de parrains avec incertitudes.

