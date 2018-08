Sénégal: Henri Camara - "Je m'interroge encore sur la décision du staff de me sortir contre l'Egypte à la CAN 2006"

"J'ai tissé de solides amitiés le temps qu'a duré ma carrière de footballeur et je vais me décider au moment opportun sur mon avenir", a noté Camara qui parle de son doublé (2-1) contre la Suède en huitième de finale de la coupe du monde 2002 comme de son "meilleur souvenir" sur les terrains.

"Je suis resté quasiment une année sans venir à Dakar et je viens essayer de profiter pleinement de ma famille et de mes proches", a-t-il insisté, ajoutant que sa reconversion se fera "pas très loin du football".

"Je n'ai jamais été aussi bon en club, j'étais en pleine forme et si ce n'était pas la CAN, j'aurais pu concourir au titre de meilleur buteur de la saison en Angleterre tellement je respirais la forme", a dit Henri Camara, qui a joué en Suisse, en France, en Angleterre et en Ecosse avant de terminer sa carrière en Grèce.

