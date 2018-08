Sénégal: Sédhiou - Un corbillard issu des contributions citoyennes remis à la mairie

Des dispositions pratiques sont déjà prises pour l'entretien et tout ce qu'il faut pour garder longtemps ce véhicule. Félicitations aux initiateurs et c'est par ces actions de citoyenneté que nous pouvons développer notre ville » dit-il sous le regard des religieux des différentes confessions en présence dans la région de Sédhiou, des techniciens de la santé, des membres de l'association pour le développement de Sédhiou, du comité de gestion de la grande mosquée et de Adama Diop jeune et géniteur de l'initiative.

Et de relever l'opportunité de ce véhicule « nous n'aurons plus besoin de faire recours à des ambulances ou à des pick-up pour transporter des corps. Nous encourageons le mouvement citoyen à continuer sur cet élan ».

De veiller à ce que ce véhicule soit bien entretenu car il est destiné au transport des dépouilles et il faut que çà serve vraiment à cela. Ce doit même être le premier corbillard de la région de Sédhiou et c'est donc dire que c'était très attendu ici », a dit Ibrahima Fall.

Remettant les clés à la ville de Sédhiou et au nom du comité d'initiative, le préfet Ibrahima Fall a exhorté à l'entretien et à la maintenance du véhicule. « Il faut d'abord se féliciter de l'acquisition de ce corbillard qui est le fruit d'un élan citoyen. Nous demandons à la population d'en faire un bon usage sous la responsabilité de la commune de Sédhiou.

