Sénégal: Week-end des lions - Mbaye Diagne et Moussa Konaté flambent avec leurs doublés, Ismaïla Sarr buteur

A une semaine de rejoindre le regroupement de Paris pour les besoins du match Madagascar-Sénégal, Moussa Konaté a également confirmé ses bons débuts de saison en claquant un doublée lors du large succès obtenu ce week-end d'Amiens face à Reims (4-1).

Fraîchement appelé en équipe nationale du Sénégal, l'attaquant Mbaye Diagne s'est également signalé mais dans le championnat de Turquie avec un doublé qu'il s'est offert lors du match qui a opposé son équipe de Kasimpasa au Sivaspor (3-0). Leur compère de l'attaque des Lions Ismaïla Sarr, n'a pas été en reste en marquant pour Rennes l'un des deux buts du match nul face à Marseille (2-2).

Moussa Konaté reste sans doute le joueur sénégalais le plus en vue lors de ce début de saison de Ligue 1 en France. A quelques jours du regroupement à Paris pour les besoins du match Madagascar-Sénégal du 9 septembre, comptant pour les éliminatoires de la Can 2019, l'attaquant des Lions s'est encore montré décisif lors du duel entre Amiens et Reims du nouveau portier des Lions Edouard Mendy comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Une rencontre maîtrisée que les coéquipiers de Moussa Konaté ont remportée sur la marque (4-1).

L'attaquant des Lions s'est en effet montré très disponible sur le front de l'attaque amiénoise. Impliqué d'abord sur le premier but de son équipe avec une passe décisive dans les six mètres à Gnahoré pour l'ouverture du score (22e min), Konaté attendra la 67e minute pour enfoncer le clou en marquant le but du 3 à 0.

Sur un centre venu de l'aile droite, l'attaquant sénégalais a cette fois surgi et repris du pied gauche le ballon qui prendra à contre-pied son compatriote Edouard Mendy.

Servi à l'entrée de la surface, plein axe, l'international sénégalais s'offrira à la 73e minute le doublé sur une frappe en pivot qui se logera dans la lucarne gauche de Mendy (4-0). Ismaila Sarr s'est aussi illustré lors de la rencontre entre son équipe de Rennes et Marseille soldée par un nul (2-2).

L'attaquant sénégalais a permis à son équipe d'aller à la pause avec une avance de 2 à 0. C'est lui qui aggrave la marque à la 45e en profitant d'une immense bourde de Pelé pour pousser le ballon au fond de la cage marseillaise.

Fraîchement appelé dans la Tanière par le sélectionneur national Aliou Cissé, l'attaquant Mbaye Diagne a affiché de son côté, ses talents de buteur dans le championnat turc en signant un doublé avec Kasimpasa largement vainqueur de Sivaspor (3-0) ce dimanche lors de la 3e journée.

Le nouvel attaquant des Lions a réussi à mettre définitivement son équipe à l'abri avec le deuxième but inscrit à la 70e puis le troisième à la 90e minute de jeu. Il lui a également permis d' occuper actuellement la première place du classement avec 9 points devant Yeni Malatyas, Besiktas et Galatasaray.