Sénégal: Tuerie de Boffa - Le dossier en instruction avance à grands pas

Bientôt huit mois que cette affaire qui a défrayé la chronique, même au niveau international, attend de livrer tous ses secrets. Les Forces de sécurités et de défense, sous la houlette de la Section de recherche de la Gendarmerie de Colobane, dirigée alors par le capitaine Issa Diack, avaient permis dans des délais records de mettre la mains sur des individus présumés impliqués dans cette affaires, presque tous habitants le village de Toubacouta, non loin de la zone du massacre qui a subi un ratissage systématique de l'armée au lendemain de cette tuerie.

Une partie des présumés auteurs de cette tuerie de Boffa, parmi lesquels un membre du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) avaient été transférées dans les prisons de Dakar pour des raisons sécuritaires. L'instruction suit son cours avec la plus grande sérénité, nous confie une source qui est d'avis que cette affaire doit être menée avec la plus grande lucidité.

