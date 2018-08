Tunisie: Réformer avec le courage politique nécessaire

Sachez enfin Monsieur le chef du gouvernement que l'Histoire ne retiendra que les hommes et les femmes qui auront servi avec courage et abnégation leur pays.

- D'engager les réformes structurelles nécessaires portant notamment sur les entreprises publiques et les caisses de retraite devenues avec le temps un vrai fardeau pour le budget de l'Etat, la Caisse générale de compensation, qui ne profite qu'en très petite partie aux citoyens nécessiteux, le système bancaire et plus précisément l'accès aux crédits pour les très petites entreprises ... .

Et ce qui m'inquiète le plus, c'est la dévaluation persistante de notre monnaie nationale, le dinar tunisien, qui a été très mal menée, durant les huit dernières années perdant à peu près 80% de sa valeur de 2010.

Or aujourd'hui je constate avec regret que malgré une légère reprise économique, la situation générale du pays ne s'améliore guère et le moral du citoyen tunisien reste en berne.

