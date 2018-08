Rwanda: Championnat d'Afrique de karaté - Les Diables rouges attendus à Kigali

Vingt-et-un karatékas ont été retenus pour défendre les couleurs du Congo à l'échéance sportive continentale prévue, du 28 août au 2 septembre, au Rwanda.

Après plusieurs mois de préparation, l'équipe nationale de karaté est prête pour le Championnat d'Afrique de la discipline, à en croire son sélectionneur, Me Hubert Engambe, ceinture noire 5e dan. « Les athlètes retenus pour cette compétition continentale sont connus. Ils sont vingt et un, toutes catégories confondues : juniors, seniors messieurs et dames en kata et en kumité », a-t-il indiqué. Seulement, selon Hubert Engambe, le Congo ne va pas compétir en kata dames par équipe mais plutôt en individuel. L'effectif n'est, en effet, constitué que de cinq dames : deux en juniors et trois en seniors.

« Quand les karatékas congolais participent à une compétition, notamment au plan continental, ils reviennent toujours, au moins, avec une médaille. Nous allons tout faire pour maintenir le cap », a assuré le sélectionneur des Diables rouges. Dans l'effectif figure, entre autres, Nardy Bikoka Mbako, deux fois champion d'Afrique de façon consécutive : Dakar 2015 et Yaoundé 2017.

Ce championnat d'Afrique sera, par ailleurs, un baptême de feu pour Hubert Egambé, entraîneur et sélectionneur de l'équipe nationale de karaté. Le président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires l'a élevé à ce poste, il y a à peine quatre mois. Le rendez-vous continental de Kigali sera le tout premier sous sa responsabilité même si, rappelons-le, il avait déjà dirigé l'équipe nationale en kata uniquement. Cette fois-ci, sa responsabilité est plus large.

Me Hubert Engambé et son équipe ont donc l'obligation des résultats car le déplacement de Kigali est d'une grande importance pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. La Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires ne souhaite pas manquer ce rendez-vous olympique, dans deux ans, car c'est à peine en 2016 que le karaté a été reconnu comme sport olympique et au Japon, les karatékas du monde feront leur entrée dans l'arène olympique.