Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Plus de trois mille personnes vaccinées

Au total 3591 personnes dont 1822 à Mabalako, 761 à Béni, 887 à Mandima et 121 à Oicha ont été vaccinées dans le Nord-Kivu, depuis le lancement de l'opération le 8 août.

La vaccination figure parmi les statégies de la riposte qui s'organise sur le terrain sous le leadeship du gouvernement, aidé par ses partenaires, pour combattre l'actuelle épidémie, la dixième du genre déclarée depuis le 1er août en République démocratique du Congo, dans la province du Nord-Kivu.

L'opération de vaccination contre Ebola est celle dite en ceinture. Elle ne cible que les prestataires des soins qui sont les plus exposés car en contact avec les malades et les contacts des contacts.

Pour ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à virus d'Ebola, en date du 25 août, le ministère de la Santé publique révèle qu'au total cent onze cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont quatre-vingt- trois confirmés et vingt-huit probables.

Six cas suspects sont en cours d'investigation. S'agissant des cas confirmés, quatre nouveaux cas ont été rapportés, dont trois à Béni et un à Mabalako. Par ailleurs, deux décès de cas confirmés ont été rapportés, dont un à Béni et un à Mabalako.

Signalons qu'une équipe d'hygiène a désinfecté et fermé un dispensaire dans la zone de santé de Béni après que celui-ci a rapporté trois cas, dont deux confirmés et un probable.

La commission eau, hygiène et assainissement et biosécurité est responsable des mesures visant à enrayer la transmission des maladies infectieuses à d'autres personnes et aux agents de santé.

Ainsi, elle s'occupe notamment de la distribution des équipements de protection individuelle aux agents de santé, de l'installation des points d'eau chlorée et de la désinfection des ménages et formations sanitaires.