Congo-Kinshasa: L'impossible fauteuil présidentiel pour les 6 candidats du Kwilu

Deuxième hypothèque, Vote/Communauté linguistique. Dans l'optique vote tribal, les communautés Bunda (une candidate), Yansi (un plus un candidat 50℅), Mbala (un candidat plus un candidat 50℅) pourraient être au coude-à-coude.

Prenons maintenant deux hypothèses pour la conquête du présidentiel. Première hypothèse, Vote/Territoire. Chaque élirait son ou ses fils et se partagerait de manière égale les de trois villes citées ci-dessus, à savoir 295.547 votants bruts chacun de six candidats.

M'entretenant avec un parterre d'intellectuels à l'Université Kikwit en 2017, je soutenais la thèse selon laquelle il serait impossible que le Grand Bandundu puisse offrir à la nation congolaise, à court et à moyen terme, un Président de la République élu. fondais ma conviction sur deux évidences. La première, la démographie électorale par rapport au bloc de l'Est du pays. seconde, les «fissures communautaires».

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.