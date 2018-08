Congo-Kinshasa: Election présidentielle - Bemba, Gizenga, Muzito, Badibanga, Moka et Ifotu... invalidés

En conclusion, 15202 dossiers sont jugés recevables et irrecevables. En effet, pour tout savoir sur la publication des provisoires des candidats président de la république et nationaux, la centrale électorale invite les Congolais et à visiter son site : www.cenirdc.org

Soulignons que 13 candidatures sont rejetées faute de congolaise et 3 pour raison de condamnation ou poursuites et enfin 3 autres candidatures rejetées pour cas de dissimulation qualité.

Dans un autre registre, 102 candidatures ont été rejetées pour de doublons d'un même parti politique au sein de circonscriptions électorales d'une part, et, 106 candidats d'un même parti politique qui se sont présentés plus d'une fois sur liste d'un même parti politique d'autre part.

Ainsi, 56 candidatures ont été déclarées non conformes au niveau Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures.

il avait déclaré qu'il le faisait au nom de la plate-forme UREP. Le Patriarche Antoine Gizenga été invalidé pour défaut qualité du signataire des formulaires et des fiches requis au du Bureau de Réception et Traitement des Candidatures. Enfin, pour leader du Mouvement de Libération du Congo, Jean Pierre Bemba Gombo, la Ceni a invoqué sa condamnation par la Cour Pénale Internationale.

Pour la présidentielle, la CENI avait réceptionné 25 candidatures, dont celles de 24 hommes et une femme. 19 candidatures ont déclarées recevables, à savoir, Seth KIKUNI, KAZADI LUKONDA Honoré, NGOY ILUNGA Théodore, MALUTA Joseph, TCHIANI KABAMBA Noël, MABAYA GIZI, KIN KIEY MULUMBA Tryphon, MATUNGULU MBUYAMU Freddy, TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix, SHEKOMBA OKENDE Alain Daniel, SOBOLABO, KAMERHE LWA KANINGINI Vital ,FAYULU MADIDI Martin, Yves, MOKIA MANDEMBO Gabriel, MASHEKE Sylvain Maurice, SHADARY, LUNTADILA DIAVENA Charles et VEMBA Francis.

Cependant, la lecture des procès-verbaux pour les deux scrutins faite par le rapporteur et rapporteur adjoint de cette institution, savoir Jean- Pierre Kalamba et Onésime Kukatula Falash.

