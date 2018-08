Congo-Kinshasa: La Police MONUSCO impliquée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola à Beni

Le mardi 14 août 2018, le Général Awalé et sa délégation ont participé à la réunion hebdomadaire avec la coordination nationale de lutte contre Ebola. Au cours de cette réunion, des échanges d'expériences ont été partagées après que chaque commission ait fait le point de la situation en cours. Après cette réunion, une mission conjointe PNC-UNPOL sur les postes d'entrée de PAIDA et de MUKULYA a été exécutée. C'était dans le cadre de la sécurisation du personnel médical en intervention d'urgence lorsqu'un cas suspect est annoncé.

