Congo-Kinshasa: La MONUSCO dote les prisons de Kananga et Mbuji-Mayi d'équipements de sécurité

Ces équipements ont été remis aux gestionnaires de ces établissements pénitentiaires dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2017-2019 de la mission visant les 14 prisons prioritaires dites « à haut risque ». Ces équipements répondent aussi au plan de contingence de ces maisons carcérales dont celui de Kananga compte plus de 800 détenus. Le directeur de la prison de Kananga a salué cet énième soutient de la mission onusienne à son établissement. Pour lui, « cette dotation offre une fois de plus à son institution d'améliorer la gestion de ses pensionnaires. »

