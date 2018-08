Angola: La médiathèque de Huambo compte plus de 18 000 utilisateurs

La mission du réseau des médiathèques de Angola est de fournir au pays un instrument contribuant au développement territorial (économique et social) par un meilleur accès et génération de connaissances et une progression complémentaire du potentiel du capital humain angolais, impliquant tous les acteurs du pays (société civile, entreprises locales, gouvernement, entre autres).

Esperança Catito a souligné que les médiathèques se rapportent à tous les éléments de la communauté, car chaque individu et chaque groupe participe dans les médiathèques, en s'enrichissant et en l'enrichissant.

Elle a dit que la médiathèque était une plateforme transversale avec un impact social, incitant les jeunes au goût de la lecture, tout en garantissant le contact avec les technologies de l'information, ainsi que promeut l'e-inclusion et occupe le temps libre des jeunes et adolescents.

