Angola: Le Président de la République annonce le lancement de l'application Qualificar

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé lundi à travers ses comptes Facebook, Instagram et Twitter, le lancement de l'application "Qualificar".

"J'ai toujours défendu que les paris sur les jeunes parient sur notre avenir. Je crois que le chemin du succès dépend du dévouement aux études et au travail. Je suis heureux d'annoncer le lancement de l'application QUALIFICAR. Es-tu prêt?, a écrit le Chef de l'Etat.

L'application Qualificar facilitera l'accès à l'information sur plus de trois mille cours répartis entre les différents niveaux d'éducation et de formation, y compris: l'enseignement secondaire technique, enseignement supérieur, formation pédagogique, la formation professionnelle et la formation administrative.

Cette application constitue un service public de consultation de l'offre de formation, couvrant plus de 500 établissements d'enseignement et de formation, répartis au niveau de 18 provinces du pays.

Qualificar est entièrement gratuit et peut déjà être installé sur Play Store et Apple Store. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches par cours, par province et par domaine de connaissance.

Avec cette application, les Angolais ont désormais accès à des informations sur les différents cours disponibles dans le pays, y compris des secteurs prioritaires tels que l'agriculture et la pêche.