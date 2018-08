Algérie: Feux de forêt - Campagne de sensibilisation en direction des usagers de la route à Alger

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Le chef de service de la protection de la faune et de la flore de la circonscription de Bir Khadem, Fayçal Guezouz, a rappelé que la direction générale des forêts a élaboré un plan de prévention contre les feux de forêts. Il s'agit en l'occurrence de la réalisation de postes de surveillance, l'ouverture de pistes et la mise en place d'une équipe d'intervention rapide, a-t-il précisé.

A cette occasion des dépliants ont été distribués, au niveau des "barrages" de sécurité de la wilaya d'Alger, aux usagers de la route en provenance des différentes wilaya expliquant les causes des départs de feux de forêts et les mesures de prévention contre ces catastrophes.

Organisée par la Direction des Forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger en coordination avec les Services de la Sûreté d'Alger et l'Association de chasse Ecologia sous le slogan "La protection de nos forêts est la responsabilité de tous", cette campagne "vise à sensibiliser les citoyens sur les causes des départs de feux de forêts comme les cigarettes jetées en bord de route ou les braises de barbecue en forêt mal, voire non éteintes", a indiqué à l'APS le Commandant Abdelkader Messabis, chef de la circonscription forêts Alger-est.

