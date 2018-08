Algérie: 32e Camp des Scouts arabes - Appel aux jeunes à intensifier les efforts pour consacrer l'union arabe

Alger — Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Boualleg, a exhorté dimanche à Alger la jeunesse arabe à l'intensification des efforts pour consacrer l'union arabe et à la consolidation des liens de fraternité et d'amitié pour promouvoir la société arabe.

Dans une allocution à l'ouverture du 32e Camp des Scouts arabes, organisé sous le slogan Le rêve arabe, le secrétaire général des SMA a appelé au "soutien du peuple palestinien dans sa lutte pour la restitution de ses droits spoliés et l'édification de son Etat indépendant". Après avoir rappelé les sacrifices du peuple algérien durant la guerre de libération, M. Boualleg a affirmé à l'ouverture de cette rencontre, qui durera jusqu'au 5 septembre prochain, que l'Algérie demeurera un "pays de civilisation, d'histoire, de résistance, de sacrifices, de liberté, de paix, de stabilité et des droits de l'Homme", exhortant la jeunesse arabe à œuvrer à la "diffusion de la culture de tolérance et de réconciliation nationale".

Le commandant général des SMA a fait savoir que ce camp était "le plus grand évènement scout avec la participation de plus de 1200 jeunes et chefs scout de pays arabes". De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a exprimé au nom des participants les sentiments de considération et de reconnaissance au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son haut parrainage de ce 32 camp des Scouts arabes et pour l'intérêt qu'il accorde aux jeunes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

M. Hattab a tenu à saluer la "participation inédite des filles au camps des scouts arabes ainsi que les réalisations accomplies par la femme algérienne dans tous les domaines". Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation des Scouts arabes, Attef Abdelmadjid, a mis en avant "le rôle important de l'Algérie dans l'unification des rangs de la jeunesse arabe", saluant "les grands sacrifices du chahid Mohamed Bouras, fondateur du Mouvement Scout algérien, qui a contribué à la consécration de l'amour de la patrie chez les jeunes".

Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS), Ahmed Al Handawi, a rappelé l'importance de l'OMMS qui compte plus de 50 millions de jeunes et plus de 169 pays. Il a saisi cette occasion pour appeler les jeunes au "renforcement de l'action commune pour réaliser le développement et relever les défis que connait la région". Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a pour sa part mis en exergue le plan stratégique tracé pour la réhabilitation et la modernisation de la capitale. Ont assisté au lancement des festivités du 32e Camp des Scouts arabes, des membres du gouvernement et du parlement avec ses deux chambres, des personnalités nationales et des représentants d'entreprises publiques et privés et de la société civile.