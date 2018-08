Algérie: Ligue des champions d'Afrique/MCA - "Seule la victoire compte face à Sétif"

- L'entraîneur du MC Alger, Bernard Casoni a indiqué lundi à Alger, que son club visait la victoire face à l'ES Sétif, à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules de Ligue des champions d'Afrique de football, mardi (14h00) au stade 5-Juillet (Alger).

"Face à Sétif, notre objectif est d'être plus performant et de gagner le match. Nous sommes trois équipes à égalité avec cinq points et on est positionné à la seconde place, ce sera difficile mais on doit nous imposer", a expliqué le coach du club algérois lors d'une conférence de presse tenue au stade 5-Juillet.

A la veille de l'ultime journée, le MCA et l'ESS se trouvent à la seconde place du groupe B avec 5 points au compteur en compagnie du club marocain Difaâ Hassani El-Jadidi, alors que le TP Mazambe, leader avec 11 points, a validé son ticket pour les quarts de finale.

"L'autre match ne dépend pas de nous car on ne sait pas ce qui va se passer. Notre objectif est de remporter notre match face à Sétif pour ne pas avoir des regrets", a ajouté la même source.

Casoni estime que la mission de ses joueurs aurait été "plus facile" si la réussite était à leur côté lors de la double confrontation face au leader du groupe.

"Dans la double confrontation face au TP Mazambe, on méritait beaucoup mieux mais c'est le football. On a donné le maximum mais il y avait aussi un match de Coupe arabe juste au milieu. On a des regrets parce que nous avons créé plus de dix occasions de but face aux Congolais et je ne pense pas qu'il y a une équipe qu'il l'a fait", a ajouté le technicien français.

Interrogé sur la préparation du match, Casoni a répondu : "On a préparé ce rendez-vous après un match de championnat (DRB Tadjenanet, ndlr) du mieux que possible et nous avons travaillé beaucoup dans la récupération. On jouera à 14h00, on doit s'adapter aussi à ça car on n'a pas d'autre choix".

Selon lui, le bilan du MCA en ce début de saison est "positif" vu que le club est engagé sur plusieurs fronts : "Notre début de saison n'est pas aussi mauvais que ça, nous avons déjà remporté quatre points sur six possibles en championnat et nous avons une victoire en Coupe arabe. Nous allons continuer à travailler pour remporter d'autres matches".

Pour sa part, le défenseur Ayoub Azzi, présent en conférence, a jugé que la mission de ses coéquipiers consistait uniquement à remporter les trois points du match.

"C'est le dernier match de notre groupe et on doit l'emporter. Des fois, on joue bien et on gagne et d'autres fois on livre une belle prestation mais on perd. En tous les cas, notre objectif reste de glaner les trois points", a dit Azzi.

Et d'enchaîner : "Les deux clubs se connaissent bien et la confrontation n'est pas une nouveauté. Nous avons bien préparé la rencontre et j'espère qu'on sera à la hauteur. Notre adversaire viendra avec le même objectif, on doit faire attention donc pour ne pas avoir une mauvaise surprise".

Une défaite ou un match nul de la formation marocaine permettrait au MCA ou à l'ESS, en cas de victoire, de valider leur billet pour le prochain tour en compagnie de l'ogre Mazembe.