Algérie: Algérie Télécom dévoile sa nouvelle offre "Idoom Fibre Pro"

A travers ces nouvelles offres, Algérie Télécom "entend répondre de manière optimale aux attentes de ses clients entreprises et les accompagner dans l'accomplissement de leur succès et leur transformation digitale", ajoute le communiqué.

En cas de développement du réseau, les clients professionnels désirant souscrire à l'offre Fibre Professionnelle, "devront s'acquitter des frais du modem et des frais de raccordement selon le tarif de l'offre en vigueur, sous réserve d'éligibilité et avec un engagement de 12 mois", note l'opérateur.

Pour l'offre Idoom Fibre Professionnel Téléphonie, le client bénéficie d'appels à 4DA/Min vers le local et le national et d'appels à 9DA/Min vers le mobile avec un forfait de 150 DA/HT par mois, alors que pour l'offre Idoom Fibre Professionnel Internet, le client bénéficie d'un débit allant de 02 Mbps à 20 Mbps, précise la même source.

