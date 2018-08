Algérie: Laghouat - Extension des terres irriguées à plus de 37.000 ha

47 cas confirmés, 136 personnes hospitalisées, 2 décès et désormais 5 régions… Plus »

Ces résultats sont le fruit des programmes de développement agricoles notifiés pour la wilaya, représentant un total de 19 opérations inscrites au titre des deux derniers quinquennats d'un montant globale de 5,8 milliards dinars , dont 15 opérations retenues au titre du programme de la relance économique et le fonds de développement des régions du sud (FDRS), et autres centralisées, selon la même source. Parmi ces actions figurent un projet de 930 km de l'électrification agricole, prévu pour plus de 2.000 exploitations agricoles, dont une distance de 296 km a été réalisée à ce jours au profit de 1.178 agriculteurs, en attendant le parachèvement de la tranche restante, a-t-on signalé.

Ainsi que la surface agricole utile (SAU) est passé dans la même période de 49.206 ha à 76.521 ha, à la faveur des déférents programmes destinés au secteur de l'agriculture de cette wilaya, a-t-on précisé . Cette extension des terres irriguées et utiles a permis la réalisation d'une production en matière des céréales qui est passé de 41.840 quintaux à 291.989 quintaux, et même résultat pour la culture maraîchère dont la production est évoluée de 266.546 quintaux à 1.884.150 QT, a-t-on ajouté.

Laghouat — La superficie des terres agricoles irriguées dans la wilaya de Laghouat a enregistrée une extension "sensible" pour passer de 12.948 ha à 37.322 ha entre 1999 et 2017, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

