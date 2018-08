Burkina Faso: Voxafrica installe ses «antennes» au Burkina Faso

C'est autour d'une conférence de presse tenue dans un hôtel de la capitale burkinabè que les responsables de Voxafrica ont expliqué le choix d'avoir une représentation permanente au « Pays des Hommes intègres ». Jules Domche, le directeur général de la chaine s'explique : « Le Burkina est un pays particulier par rapport à son histoire et au rôle qu'il a joué dans l'émancipation de l'Afrique.

Quand on parle des leadeurs contemporains de du continent, Thomas Sankara revient comme une évidence. Il vient de cette terre et pour nous, il est logique que de cette terre, puisse partir le combat pour la restauration de la dignité africaine ».

Avec cette implantation à Ouagadougou, le Burkina Faso et ses acteurs seront plus présents sur les antennes de la chaine dont le siège social est à Londres, en Grande Bretagne. En plus de l'émission AfroBuzz Ouaga, Vox Africa entend ajouter de nouvelles productions dédiées aux hommes et femmes leadeurs du Burkina.

« Il y aura plus d'interviews des leaders politiques, des autorités et de l'opposition. Mais nous voulons davantage donner la parole au peuple, aux populations. Nous voulons raconter les aventures des Burkinabè de tous les jours » a ajouté le premier responsable de Voxafrica.

Le plus grand défi pour le bureau burkinabè de la télévision est d'avoir plus de Burkina Faso sur les antennes. « Il s'agira de multiplier les productions et d'être encore plus proche des populations.

Nous sommes une télévision panafricaine et à cet effet, nous devons transporter les entrepreneurs africains sur la chaine, idem pour les politiciens et les projets gouvernementaux. Au niveau du Burkina Faso, nous serons donc plus proches de ces acteurs » a fait savoir Appolin Aimé Ngamkam, directeur de Voxafrica Burkina.

Et pour accomplir ce défi, la chaine va démarrer d'ici le mois prochain les productions grâce à son équipe déjà en place qui sera d'ailleurs étoffée dans les jours à venir. Sa particularité sera son « indépendance » selon M. Domche.

Aussi, Vox Africa n'entend pas prendre la place des autres chaines mais compléter sa ligne éditoriale avec les autres chaines déjà sur place pour « la restauration de la dignité africaine ». Notons que la représentation au Burkina Faso est effective depuis le 26 juin 2017.