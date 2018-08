Sénégal: Loi sur les parrainages - Quand Macky Sall s'ouvre un boulevard

Cela est d'autant plus plausible que cinq ans après son accession au pouvoir, le pacte de confiance qui le liait à la coalition de partis politiques et de mouvements de la société civile qui l'avaient porté au pinacle, semble rompu.

Car, jusqu'à preuve du contraire, il est plus que probable que le natif de Fatick cherchera à briguer un second mandat, comme l'y autorise, du reste, la Constitution. Et tout porte à croire qu'il est en train de se frayer méthodiquement le chemin, pour pouvoir rempiler sans coup férir.

Il s'agit maintenant de l'élargir à tous les candidats pour, dit-on du côté du pouvoir, les mettre sur un pied d'égalité. Mais là où le bât blesse, c'est que la pilule a du mal à passer dans la gorge de l'opposition et de certaines organisations de la société civile. Et pourtant, le pouvoir semble y tenir comme à la prunelle de ses yeux.

De prime abord, il n'y a rien à redire sur la volonté d'un gouvernement comme celui du Sénégal, d'aller à des réformes électorales, surtout si cela va dans le sens de l'intérêt général et de l'amélioration de l'organisation des scrutins. Et dans le cas d'espèce, l'on ne peut pas reprocher au gouvernement de chercher à réduire les coûts de l'organisation des élections.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.