Sénégal: Un citoyen ne peut parrainer qu'une seule candidature

Quelque 80 partis politiques et coalitions de partis se sont manifestés lundi auprès de la Direction… Plus »

"Lorsqu'un citoyen sénégalais parraine plus d'un candidat et que son nom figure sur plusieurs listes, son parrainage reste valide, mais ne l'est que pour la première liste déposée au greffe du Conseil constitutionnel", a-t-il insisté.

"Tous les citoyens sénégalais inscrits sur le fichier électoral peuvent parrainer, puisque le parrainage est libre. C'est un parrainage citoyen. Cependant, on ne peut parrainer qu'un seul candidat ou coalition. Si la personne parraine un candidat plus d'une fois, son parrainage ne vaut qu'un seul", a expliqué M. Cissé.

Dakar — Tout citoyen sénégalais inscrit sur les listes électorales ne pourra parrainer qu'une fois et en faveur d'un seul candidat à l'élection présidentielle de février 2019, a rappelé lundi à Dakar, Bernard Casimir Demba Cissé, responsable de la formation et de la communication à la Direction générale des élections (DGE).

Présidentielle 2019 - Plus de 80 partis et coalitions venus réclamer la fiche de parrainage

