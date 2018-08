Kenya: Donald Trump se prépare à recevoir Uhuru Kenyatta

Photo: Uhuru Kenyatta/Facebook

Le President Uhuru Kenyatta avec le President Donald Trump à la Maison Blanche

Le président kényan Uhuru Kenyatta est à Washington pour un entretien bilatéral avec le président américain. C'est le second chef d'Etat africain qui se rend à la Maison Blanche, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, après la rencontre avec le Nigérian Muhammadu Buhari, en avril dernier. Au menu des discussions, le commerce et la sécurité.

« Cette rencontre va réaffirmer que les relations entre les Etats-Unis et le Kenya sont la pierre angulaire de la paix et de la stabilité en Afrique », indique le communiqué de la Maison Blanche.

Le Kenya et les Etats Unis ont des troupes en Somalie et Donald Trump a intensifié les opérations militaires dans ce pays, pour combattre le groupe al-Shabab, affilié à al-Qaïda. Le processus de paix au Sud Soudan devrait également être évoqué mais ce sont les questions commerciales qui seront au cœur de l'entretien.

Une série d'accords devraient être signés qui, selon la Maison Blanche, pourraient créer des centaines d'emplois dans les deux pays. Les Américains espèrent participer à la création d'infrastructures au Kenya et notamment à la construction d'une autoroute à six voies entre Mombasa et Nairobi, un projet de près de quatre milliards de dollars.

Le courant devrait bien passer entre les deux hommes qui affichent plusieurs points communs. Tous deux sont issus de familles très fortunées, font face à des soupçons de corruption et ont été, à plusieurs reprises, accusés d'attiser la haine raciale. Donald Trump et Uhuru Kenyatta partagent aussi une grande méfiance pour les médias qu'ils conspuent régulièrement.

La rencontre a lieu moins d'un an après la remarque de Donald Trump qui avait qualifié les pays d'Afrique de « trous à merde » mais l'incident ne risque pas d'être évoqué. A l'époque, le porte-parole du gouvernement kényan avait fait savoir que cette appellation ne lui posait pas de problème.

Donald Trump a besoin de l'Afrique. Le continent représente l'avenir des affaires, des échanges et des investissements du monde. C'est ce que Donald Trump aime et il va chercher à faire davantage d'affaires au Kenya. C'est d'autant plus crucial, pour le président américain, que quand on parle d'investissements, surtout dans les infrastructures, c'est la Chine qui domine le marché kényan.