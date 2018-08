Afrique: Rapport sur l'aide publique au développement - Des mots pour soigner nos maux

Mais on aurait tort de penser que l'Hexagone s'apprête à injecter de l'argent frais sur le continent : la notion d'aide au développement est en effet un fourre-tout dans lequel on compte les financements de projets concrets, les annulations de dettes et même la scolarité des étudiants étrangers.

Jupiter a renouvelé par ailleurs sa confiance à la force commune du G5 Sahel, même si sur place les populations concernées sont de plus en plus dubitatives sur son opérationnalité, surtout après l'attaque de son QG de Sévaré le 29 juin dernier qui a fait au moins trois morts.

