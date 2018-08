Congo-Kinshasa: Militants de Filimbi incarcérés - Sans l'attente du verdict

#RDC : 7 mouvements citoyens rejettent les accusations contre Carbone et ses compagnons et demandent leur acquittement @actualitecd https://t.co/GDHWzVamkG

Mais c'est un droit garanti à tous les Congolais par la Constitution congolaise et par le droit international, rappelle le chercheur: « ils n'auraient jamais dû être arrêtés, ils ont déjà été punis injustement en étant détenus pendant plus de six mois, au secret à l'Agence nationale de renseignement (ANR) et ensuite à la prison centrale de Kinshasa. La libération provisoire leur a été refusée ; pour nous ce sont des prisonniers de conscience dont la place n'est pas en prison ».

Carbone Beni et ses camarades sont derrière les barreaux depuis le mois de décembre. Ils ont été arrêtés alors qu'ils mobilisaient pour une manifestation de l'opposition demandant au président Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Le parquet a requis une peine de trois ans de prison, pour offense au chef de l'État, publication des écrits subversifs et incitation à la désobéissance.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.