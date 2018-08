Congo-Kinshasa: Présidentielle - Quatre candidats invalidés ont déposé leurs recours

Abraham Djamba, coordonnateur de la Synergie des missions d'observation citoyenne des élections, regroupement d'ONG qui observe le processus électoral au Congo, appelle à un processus plus inclusif et à l'impartialité de la Cour constitutionnelle

Que la Cour constitutionnelle puisse travaille de manière à amener plus de consensus, d'inclusivité et d'apaisement dans le processus.

La Cour n'a pas été interpellée uniquement par le premier parti d'opposition, le MLC. Trois autres des six candidats recalés ont également déposé un recours et notamment l'ancien Premier ministre Samy Badibanga.

« Au-delà de l'impartialité que nous réclamons de la Cour constitutionnelle, nous demandons aussi à la Cour de devoir attaquer le fond. On ne peut pas, au niveau national, galvauder, interpréter de manière erronée une décision de la justice nationale et internationale. Cela risque d'être un précédent fâcheux pour les Nations », a-t-elle déclaré.

Jean-Pierre Bemba, ancien chef rebelle et ancien vice-président du pays a vu sa candidature invalidée, en raison d'une condamnation de la Cour pénale internationale pour subornation de témoin. Son parti dénonce une décision politique de la Commission électorale congolaise et a fait, dans son recours, la liste des arguments juridiques contre cette décision.

