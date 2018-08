Kenya: Donald Trump reçoit Uhuru Kenyatta à la Maison Blanche

Uhuru Kenyatta s'est entretenu avec Donald Trump lundi 27 août. C'était la deuxième fois que le président américain recevait un chef d'Etat africain. Objectif : renforcer la coopération entre les deux pays, en matière sécuritaire, mais surtout commerciale.

« Mélania et moi avons été très honorés de recevoir le président de la République du Kenya et son épouse à la maison blanche ». Publié sur le compte twitter de Donald Trump dans la soirée, le message est accompagné d'une vidéo qui montre les deux couples dans le bureau ovale et les jardins.

Dans un communiqué commun, les deux chefs d'Etat s'engagent à poursuivre leur coopération en matière de sécurité et à renforcer leur relation commerciale.

En accueillant son homologue kenyan, le président américain avait fait part de ses ambitions. « Nous allons conclure de bons accords pour nos deux pays. Nous travaillons sur un projet majeur d'autoroutes qui semble bien avancer. C'est un projet très important pour votre pays », avait déclaré le 45e président des Etats-Unis.

Le commerce et les investissements avant tout

Uhuru Kenyatta semblait sur la même longueur d'onde quand il affirmait que « le Kenya et les Etats Unis ont une relation forte depuis l'indépendance. Nous sommes ici pour la renouveler, pour renforcer notre excellent partenariat en particulier dans la lutte contre le terrorisme.

Mais plus important encore nous sommes ici pour renforcer nos liens commerciaux et les investissements pour le bénéfice mutuel de nos deux pays ».

Au terme de la visite, les deux chefs d'Etat ont annoncé la poursuite des consultations sur le projet autoroutier entre Monbasa et Nairobi et pour un total de près de 900 millions de dollars de contrats et d'engagements divers, sans plus de précision.

Uhuru Kenyatta a relaté sa vision de la rencontre sur son compte Twitter, mentionnant notamment des discussions à propos de la liaison aérienne Nairobi-New-York qui doit débuter en octobre.

